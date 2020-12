Itália chega a 64 mil mortes por covid-19 e supera Reino Unido

ROMA - A Itália atingiu neste sábado, 12, o total de 64.036 mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia, o maior número de óbitos pelo novo coronavírus na Europa, superando o Reino Unido.

O Ministério da Saúde italiano relatou 649 mortes nas últimas 24 horas e 19.903 novos casos positivos. Em todo o mundo, os Estados Unidos registram o maior número de mortes por covid-19, com 295.539 falecimentos, de acordo com o balanço da AFP, seguidos por Brasil (180.437), Índia (142.628) e México (113.019).

Na Europa, a Itália ultrapassou o Reino Unido neste sábado, que soma 64.026 mortes e agora é seguida por França (57.567), Espanha (47.624), Rússia (46.453) e Polônia (22.676). Nos últimos sete dias, entre os países europeus, a Itália documentou o maior número de novas mortes por covid-19 - 4.522.

A Itália foi o primeiro país da Europa atingido pela onda de infecções no início do ano. Em 6 de maio, o Reino Unido ultrapassou a Itália em número de mortos, com quase 30 mil, e por um período a península do sul da Europa parecia ter resistido bem à crise sanitária.

Mas, apesar dos testes em massa, os casos começaram a aumentar novamente nas últimas semanas, como em outros países, e, inevitavelmente, as mortes acompanharam o ritmo. Desde 1º de novembro, a Itália teve 25.418 mortes, quase o mesmo número que entre 2 de abril e final de outubro (25.463).

Motivos

Autoridades de saúde pública argumentam que a Itália tem o segundo país mais antigo do mundo população depois do Japão, e os idosos são os mais vulneráveis ​​ao vírus.

A idade média das vítimas italianas gira em torno dos 80 anos. Além disso, 65% dos infectados por covid-19 na Itália mortos tiveram três ou mais outros problemas de saúde antes de testarem positivo, como hipertensão ou diabetes, de acordo com o Instituto Superior de Saúde da Itália.

"Se você puder agir mais cedo, mesmo um pouco mais leve nas medidas, elas funcionam melhor do que agir duramente um pouco mais tarde ou muito tarde'', disse Matteo Villa, pesquisador do Instituto de Estudos Políticos Internacionais.

A Itália, disse ele, esperou muito tempo depois que as infecções começaram a aumentar em setembro e outubro para impor restrições. "Se você olhar para a França e o Reino Unido, verá que a Itália se saiu muito pior. E se olhar para uma população comparável com similar demografia, que é a Alemanha, a Itália foi muito pior. '' / AFP e AP