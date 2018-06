Itália: Comissão vota pela cassação de Berlusconi Uma comissão do Senado italiano votou hoje pela cassação do mandato de senador do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, recentemente condenado à prisão por fraude fiscal. A decisão abre caminho para que a cassação do mais influente e controverso líder político italiano das últimas décadas seja votada pelo plenário do Senado. A expectativa é de que essa votação ocorra em meados de outubro.