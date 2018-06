Itália condena ataque a cônsul na Líbia O ministro de Relações Exteriores da Itália, Giulio Terzi, condenou como um "ato vil de terrorismo" um ataque armado contra o cônsul italiano em Benghazi, no leste da Líbia, do qual o diplomata escapou ileso. "Isso foi uma tentativa de desestabilizar as instituições da nova Líbia", afirmou Terzi em um comunicado. O carro à prova de balas do cônsul Guido De Sanctis foi atacado no sábado. As informações são da Dow Jones.