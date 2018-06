Itália defende luta contra a forme em reunião da ONU

"Deveríamos nos focar nas causas dos males que afligem nosso mundo ao invés de nos limitarmos aos efeitos secundários", afirmou Letta. "Chegou o momento de lançar um novo consenso global contra a fome."

Em 2008, a Itália, cujo limitado poder de fogo financeiro devido aos seus problemas fiscais crônicos, tentou tornar a luta contra a fome tema da reunião do G-8 em Áquila, na Itália, propondo que as maiores economias disponibilizassem em torno de US$ 15 bilhões pela causa.

Na época, a crise financeira global havia tomado conta dos recursos públicos e da atenção, ainda que a séria alta nos preços de alimentos básicos que ajudou a estimular a chamada Primavera Árabe tivesse alimentado temores de que políticas de relaxamento monetário nas economias desenvolvidas pudesse disparar uma alta ainda maior nos preços dos produtos básicos. Fonte: Associated Press.