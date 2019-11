Itália desmantela grupo armado neonazista e antissemita e prende 19

ROMA - A polícia da Itália desmantelou um grupo criminoso de ideologia nazista e antissemita e apreendeu várias armas, informaram as autoridades do país na quinta-feira, 28, em um comunicado. Segundo o jornal britânico The Guardian, 19 pessoas foram presas.

Durante as buscas nas casas dos membros do grupo - pessoas residentes em várias cidades da península, de Bérgamo (norte) a Sicília (sul), passando pela da ilha da Sardenha (centro) -, várias armas foram encontradas, entre ela fuzis, facas, bestas, além de livros sobre Benito Mussolini e Adolf Hitler.

Os membros do grupo compartilhavam "o mesmo fanatismo ideológico e sua intenção era constituir um movimento abertamente pró-nazista, xenofóbico e antissemita chamado 'Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Itália", explicou a polícia.

"O grupo desenvolveu uma estrutura interna e territorial, criou um símbolo e elaborou um programa abertamente antissemita e negacionista", segundo o comunicado.

Líderes

De acordo com o Guardian, a líder do grupo é uma mulher de 50 anos que mora na cidade de Pádua, norte da Itália. Ela é funcionária pública e não tem antecedentes criminais.

A polícia informou que ela era conhecida como “Sargento-Major de Hitler”. Investigadores encontraram suásticas e materiais antissemitas na casa dela.

Outro membro do grupo é uma mulher de 26 anos da Sicília que já ganhou um concurso de beleza virtual chamado “Miss Hitler”.

Os extremistas mantiveram contato com organizações neonazistas de fora da Itália, incluindo o britânico Aryan White Machine-C18 e o português Nova Ordem Social, segundo o comunicado. / REUTERS e AFP