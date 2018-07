Itália deve elevar impostos e reduzir benefícios Entre as medidas de austeridade aprovadas neste domingo pelo gabinete do primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, estão aumento de impostos, redução de benefícios, como o da aposentadoria, e corte nos repasses de recursos às províncias e municípios. As medidas serão adotadas gradualmente, segundo informações da agência Ansa. O Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que incide sobre a venda de mercadorias e serviços, subirá 2 pontos porcentuais. As alíquotas atuais, que são de 10% e 21%, passarão para 12% e 23% respectivamente a partir de 1º de janeiro de 2013.