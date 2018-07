Itália diz que Kadafi usa imigrantes como retaliação

Frattini disse em entrevista a um jornal, publicada hoje, que há material suficiente para que promotores do Tribunal Criminal Internacional intervenham, porque "estamos enfrentando crimes contra a humanidade".

Desde que o levante contra Kadafi teve início, no começo do ano, milhares de imigrantes ilegais deixaram a Líbia pelo mar em direção à Itália, sendo que centenas morreram no trajeto. No pior incidente, cerca de 200 imigrantes ainda estão desaparecido depois que uma embarcação afundou na costa do norte da África na semana passada. Acredita-se que o barco tenha partido da Líbia. As informações são da Associated Press.