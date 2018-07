Itália: enchentes matam três pessoas na Toscana As fortes enchentes que atingem a região da Toscana, na Itália central, mataram três pessoas nesta terça-feira, quando uma ponte desabou na província de Grosseto e as águas do rio Albegna arrastaram um carro com três empregados da estatal de energia elétrica da Itália, a Enel. Um dos três empregados era uma mulher de 48 anos, informou a agência Ansa. Segundo relatos da Defesa Civil, o carro trafegava por uma estrada secundária no interior da Toscana que havia sido fechada na noite da segunda-feira por causa dos temporais e dos alagamentos. Os rios Tibre e Arno transbordaram, com o Arno alagando alguns bairros da cidade de Pisa, que fica na foz do rio.