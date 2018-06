Itália encontra corpos de 18 imigrantes em barco

O ministro italiano do Interior, Angelino Alfano, renovou os pedidos para que a União Europeia ajude o país a lidar com o problema dos imigrantes, oriundos principalmente do norte da África. Segundo ele, o país está gastando 9,5 milhões de euros por mês para realizar operações de patrulha pelo litoral, após a morte de quase 360 imigrantes em um naufrágio em Lampedusa no fim do ano passado. "A Itália vai tomar as próprias decisões se os parceiros da UE não ajudarem", alertou. Fonte: Associated Press.