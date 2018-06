Itália encontra mais 5 corpos em navio naufragado

Franco Gabrielli, chefe da Agência de Proteção Civil que comanda as operações de buscas pelos corpos, deu as informações à imprensa durante uma visita à ilha do Giglio. Desde o naufrágio, o Costa Concórdia está parcialmente submerso perto do porto da ilha. Segundo informações da agência Ansa, os corpos foram encontrados na parte submersa do transatlântico. A Ansa esclareceu que os corpos ainda não foram retirados da parte submersa do transatlântico.

Gabrielli disse à Ansa "que serão necessários alguns dias para recuperar os corpos, descobertos por um robô submarino, chamado de Rov". Gabrielli disse à Ansa que pelo menos três dos cinco mortos podem ter se afogado quando o Costa Concordia adernou no naufrágio, na noite de 13 de janeiro deste ano.

As informações são da Associated Press.