Itália encontra mais cinco corpos em navio naufragado

Texto atualizado às 18h10

ITÁLIA - Um funcionário da Proteção Civil da Itália disse que socorristas encontraram mais cinco corpos nos destroços do transatlântico Costa Concordia, que naufragou nos recifes da ilha do Giglio, na costa da Toscana, em janeiro. A descoberta dos três corpos eleva a 30 o número de mortos no naufrágio.

Franco Gabrielli, chefe da Agência de Proteção Civil que comanda as operações de buscas pelos corpos, deu as informações à imprensa durante uma visita à ilha do Giglio. Desde o naufrágio, o Costa Concórdia está parcialmente submerso perto do porto da ilha. Segundo informações da agência Ansa, os corpos foram encontrados na parte submersa do transatlântico.

Gabrielli também disse à Ansa "que serão necessários alguns dias para recuperar os corpos, descobertos por um robô submarino, chamado de Rov". Pelo menos três dos cinco mortos podem ter se afogado quando o Costa Concordia adernou no naufrágio, na noite de 13 de janeiro deste ano.

As informações são da Associated Press