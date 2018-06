Itália: equipes de resgate encontram caixa preta de balsa que pegou fogo

Eles adiram por menos um dia as buscas por mais corpos porque algumas partes da balsa ainda estão queimando. Foram contabilizadas até o momento 11 mortes causadas pelo incidente. As buscas devem ser retomadas no sábado.

De acordo com a Grécia, 19 pessoas ainda estão desaparecidas após um incêndio começar no domingo na embarcação que saiu para a Itália. O governo italiano afirma que 477 passageiros e tripulantes foram resgatados, a maioria por helicópteros que operam em ventos fortes.

Ambas as nações temem que o convés dos veículos da balsa, onde o fogo começou, possa conter mais corpos, possivelmente pertencentes a migrantes não cadastrados tentando chegar à Itália.

A embarcação muito danificada foi rebocada por 17 horas no Mar Adriático agitado antes de atracar nesta sexta-feira no porto italiano de Brindisi. Os investigadores tiraram fotos e gravaram vídeos do interior da balsa.

Depois de várias horas, o promotor Ettore Cardinali voltou a terra e disse que a equipe não podia entrar no convés dos veículos. "Por enquanto , infelizmente é impossível entrar por razões de segurança. Não podemos verificar em primeira mão o que está lá dentro", disse Cardinali.

Bombeiros disseram que não vão começar a procurar por corpos até o incêndio ser totalmente extinto e que não podiam dar uma estimativa de quando isso aconteceria. "Há carros e caminhões e outras coisas que ainda estão queimando lentamente", afirmou Michele Angiuli, comandante do corpo de bombeiros de Brindisi.

Mais quatro pessoas foram colocados sob investigação nesta sexta-feira pelo Ministério Público em Bari. Além do capitão da balsa e do chefe da empresa que construiu a embarcação, ambos italianos, dois outros membros da tripulação e dois representantes da linha de barcos gregos Anek, que alugou a balsa, estão sob investigação, informou a agência de notícias italiana Ansa. Fonte: Associated Press.