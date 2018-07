Itália mantém condenação a 23 agentes da CIA A máxima instância da justiça italiana manteve nesta quarta-feira as condenações a 23 norte-americanos envolvidos no sequestro de um egípcio suspeito de "terrorismo" no âmbito do chamado "programa de rendição extraordinária" da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, por suas iniciais em inglês). Não cabe recurso à decisão tomada hoje. Os 23 norte-americanos, bem como dois ex-agentes secretos italianos, foram acusados de sequestrar o egípcio Osama Mustafá Hassan Nasr, ou Abu Omar, de 49 anos, imã da mesquita de Milão, de uma rua na capital da Lombardia em 17 de fevereiro de 2003. O julgamento durou três anos e meio.