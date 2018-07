Itália: modelo revela fantasias nas festas de Berlusconi

Imane Fadil disse que Berlusconi gostava que as garotas se vestissem de freiras e depois tirassem toda a roupa. Normalmente, o premiê fazia sexo com as garotas após os shows eróticos. Uma das mulheres que ela viu vestida de freira, disse, foi Nicole Minetti, ex-conselheira da região da Lombardia e ex-assessora partidária de Berlusconi. Minetti é processada por favorecer a prostituição. Fadil disse que em uma festa uma garota brasileira usava a máscara do jogador de futebol Ronaldinho e a camisa do AC Milan, time de futebol do qual Berlusconi é proprietário.

Fadil, que trabalha como modelo fotográfica em Milão, disse que aceitou participar de algumas festas de Berlusconi porque "estava desesperada, sem trabalho e sem dinheiro", segundo o jornal La Stampa de Turim. Ela afirma que recebeu do premiê ? 2 mil para participar de uma festa.

As informações são da Associated Press e do jornal La Stampa.