Itália: Monti diz que Berlusconi enganou o país

"Agora que os italianos podem acreditar de novo na seriedade de Berlusconi, eu me lembro da fábula do flautista mágico, que afogava os ratinhos no rio", disse irônico o premiê. "Berlusconi já iludiu os italianos três vezes. Na primeira vez, até eu mesmo fui iludido", disse Monti, admitindo que em 1994 votou em Berlusconi.

Segundo ele, "não é verdade que a Itália seja um país endividado, nós ajudamos os outros países da Europa e nos salvamos com nossas mãos", afirmou. Monti afirmou que a promessa de Berlusconi de abaixar os impostos "é uma miragem, se feita por Berlusconi. Ele é que é o responsável pela alta carga tributária que temos hoje". A carga tributária na Itália chega a 46% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo estatísticas do Istat, instituto do governo.

As informações são da Agência Ansa.