Itália: Monti recebe apoio para reforma trabalhista

O premiê teve uma reunião de cinco horas com Angelino Alfano e Pierluigi Bersani, líderes dos dois maiores partidos da Itália, PDL e PD, respectivamente, e com o líder do UDC, Pier Ferdinando Casini. No encontro, Monti salientou, entre outras questões, a necessidade de uma ampla gama de reformas destinadas a aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho.

Em um comunicado de imprensa, o governo disse que os líderes políticos esperam que um acordo com os sindicatos possa ser alcançado para que, em breve, as reformas sejam aprovadas pelo Parlamento. As informações são da Dow Jones.