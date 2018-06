Itália: Monti visita cidades atingidas por terremoto O primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, visitou nesta terça-feira a região atingida por um terremoto no domingo no nordeste da Itália, onde cerca de cinco mil pessoas passaram uma segunda noite em acampamentos e abrigos temporários. Monti foi saudado por autoridades locais e forças de segurança em Sant''Agostino, onde deverá encontrar famílias de quatro das seis vítimas fatais do terremoto de 6 graus de magnitude, que reduziu casas e prédios históricos a ruínas na região da Emilia-Romagna. A região sofreu 34 terremotos secundários durante a madrugada de hoje, com um deles registrando 3 graus de magnitude, informou o Instituto de Geofísica da Itália. O governo italiano liberou imediatamente ? 50 milhões em emergência para a Emilia-Romagna, informou a agência Ansa, e declarou emergência na maioria das províncias da região.