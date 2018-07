Itália não planeja pedir ajuda ao BCE, diz ministro

O BCE prometeu comprar quantias ilimitadas de títulos soberanos para ajudar a reduzir os custos de empréstimos em países que enfrentam dificuldades para se manter com as dívidas elevadas. Mas o plano vem com a ressalva de que as nações que querem se candidatar ao programa primeiro precisam pedir fundos de resgate existentes e submeter suas políticas econômicas à fiscalização internacional.

Após o plano ter sido anunciado na quinta-feira (6), o premiê italiano, Mario Monti, afirmou que o seu país "pode precisar" de ajuda, mas o governo necessita examinar de perto os detalhes. As informações são da Associated Press.