Itália: partido expulsa senadora envolvida em escândalo O partido Liga do Norte, o maior da direita na Itália, expulsou nesta quinta-feira a senadora Rosy Mauro, de 49 anos, que é vice-presidente do Senado da Itália. Rosy Mauro também foi envolvida no escândalo de corrupção que na semana passada forçou o líder do partido xenófobo, Umberto Bossi, a renunciar ao cargo de secretário-geral da Liga. Bossi, contudo, não foi expulso do partido. O ex-tesoureiro da Liga do Norte, Francesco Belsito, também foi expulso por um comitê nesta quinta-feira. Rosy Mauro não disse se renunciará ao cargo de senadora. Segundo ela, a decisão tomada pelo partido foi motivada por "rancores" e não pela verdade.