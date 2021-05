Itália pede melhores empregos na esperança de recuperação econômica

ROMA - A Itália comemora o Dia do Trabalhador neste sábado, 1, entre medidas de segurança contra o coronavírus e pedidos por mais vagas de trabalho após a crise causada pela pandemia.

Os três principais sindicatos, Confederação Geral Italiana do Trabalho (CGIL), Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores (CISL) e União Italiana do Trabalho (UIL), organizaram uma série de atividades com o tema “Itália se cura com trabalho” em meio às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus. Evitando as grandes aglomerações, os líderes de cada sindicato foram às fábricas para falar sobre a “reconstrução”, palavra-chave para o futuro após a crise da saúde que causou a perda de 900 mil empregos no ano passado.

Em Turim, norte da Itália, uma manifestação convocada por centrais sindicais registrou momentos de tensão com a polícia local após participantes simularem uma guilhotina decapitando a cabeça do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

O plano de recuperação elaborado pelo governo de Mario Draghi deve ter um papel fundamental na retomada econômica do País. O projeto, aprovado pelo parlamento italiano na última terça-feira, 27, por ampla maioria, prevê o investimento de 222,1 bilhões de euros em seis anos para reativar a economia da península.

Em um documento enviado à União Europeia, o presidente italiano, Sergio Matarella, garantiu que "a ambição" do plano de recuperação é unir forças na política para lutar pelo emprego. “Devemos reconhecer o bem comum e buscá-lo, não podemos perder a oportunidade de dar um passo juntos”, escreveu.

A economia da zona do euro contraiu 0,6% nos primeiros três meses do ano, voltando à recessão, com governos estendendo bloqueios e medidas de restrição pro todo o continente. Na Itália, a queda foi de -0,4%. / EFE, AFP e WP