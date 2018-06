Itália: PIB cai 0,1% no 1º trimestre São Paulo, 15/05/2014 - O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália caiu 0,1% no primeiro trimestre de 2014 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Istat, o instituto de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB italiano recuou 0,5% entre janeiro e março deste ano. Os números vieram em abaixo da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam alta de 0,2% na comparação mensal e de 0,1% na relação anual. Com informações da Dow Jones Newswires.