Itália proíbe financiamento público a partidos políticos

Sob as novas regras, que precisarão de aprovação parlamentar dentro de 60 dias para entrarem em vigor, os eleitores podem contribuir com o financiamento dos partidos por meio de doações com benefícios tributários. "Esse decreto dá o poder aos cidadãos", disse Letta.

O chefe de governo afirmou também que as novas regras vão motivar a transparência nas contas dos partidos após uma série de escândalos.

Letta, que ganhou na quarta-feira um voto de confiança do Parlamento à sua agenda de reformas, prometeu mais cortes de custos públicos. O governo também introduziu medidas para tentar impulsionar investimentos internacionais na Itália e aumentar a competitividade de companhias locais. Fonte: Market News International.