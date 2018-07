Itália quer expandir parceria com a Líbia, diz chanceler O ministro das Relações Exteriores da Itália, Giulio Terzi, disse nesta sexta-feira que seu país expandirá seus compromissos econômicos e políticos na Líbia, mesmo que o país do Magreb continue a se defrontar com uma série de problemas - que vão da presença de grupos armados extremistas e violentos à insegurança geral que se seguiram à queda de Muamar Kadafi no ano passado. Ex-colônia da Itália entre 1912 e 1943, a Líbia é a principal exportadora de petróleo e gás natural para o país europeu.