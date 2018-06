Itália reduz previsões para PIB

O governo disse hoje em Roma que o PIB italiano deverá ter queda de 1,7% este ano, ante uma estimativa anterior de recuo de 1,3%. Já a previsão de crescimento para 2014 foi diminuída para 1%, de 1,3% anteriormente.

O primeiro-ministro Enrico Letta alertou que o déficit fiscal do país está prestes a ultrapassar o limite de 3% estipulado no Tratado de Maastricht, mas prometeu adotar novas medidas para trazê-lo de volta à meta até o final do ano. Letta culpou a atual crise política e o recente aumento nos juros dos bônus do governo pela fraqueza nas contas públicas da Itália. Fonte: Market News International.