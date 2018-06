Itália reforça segurança após ataque em Paris com 12 mortos

ROMA - A Itália reforçou a segurança em "alvos sensíveis" após o ataque ao jornal humorístico francês Charlie Hebdo. O governo citou a presença do Vaticano e a participação italiana em coligações antiterrorismo.

O ministro do Interior, Angelino Alfano, disse que não havia ameaças concretas de possíveis ataques no país, de acordo com a agência de notícias Ansa. Ele afirmou, contudo, que a segurança foi reforçada em torno de alvos "sensíveis" franceses, americanos e judeus.

Alfano destacou que o grupo extremista Estado Islâmico tem dito que tem como objetivo conquistar Roma, a sede do cristianismo. O papa Francisco condenou veementemente o ataque e o classificou como "abominável", dizendo que tal violência nunca é justificada.

Um protesto de solidariedade do Sindicato dos Jornalistas italiano foi planejado para esta quinta-feira em frente a embaixada da França. / AP