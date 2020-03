Itália registra queda no número de novos casos de coronavírus pelo 2º dia consecutivo

ROMA - A Itália registrou nesta segunda-feira, 23, pelo segundo dia seguido, uma diminuição no número de casos novos de coronavírus. Autoridades, no entanto, adotaram cautela e disseram que ainda é cedo para determinar se a queda é uma tendência.

LEIA TAMBÉM > Enfermeiro fotógrafo mostra cotidiano em hospital na Itália durante crise do coronavírus

De acordo com dados oficiais, o país registrou nesta segunda 4.789 novos casos de contaminação, quase 700 a menos do que os 5.560 casos de domingo. O número de mortes também cresceu menos. Ontem, foram registrados 601 óbitos. No domingo, 651. No sábado, dia mais trágico da pandemia no país, morreram quase 800 pessoas.

Na semana passada, a Itália ultrapassou os chineses em número total de mortos. Até ontem, pouco mais de 6 mil pessoas haviam morrido no país – na China, foram 3,2 mil mortos.

As autoridades italianas, no entanto, disseram que ainda levará mais alguns dias para saber se o país está no início de uma tendência positiva. “Precisamos de mais alguns dias com resultados assim para termos certeza de que a situação melhorou”, disse Silvio Brusaferro, presidente do Instituto Nacional de Saúde da Itália (ISS). / AP