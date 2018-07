Itália rejeita reconhecer Estado palestino na ONU A Itália rejeita apoiar uma eventual declaração de independência por parte das autoridades palestinas e insiste que o reconhecimento do novo Estado exigiria uma declaração do Hamas de que aceita e respeita a existência de Israel. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, em uma reunião em Roma com o premiê israelense, Binyamin Netanyahu. Israel lidera uma campanha mundial para conter o apoio a um eventual reconhecimento unilateral da independência dos palestinos durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro.