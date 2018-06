Itália resgata 4 mil imigrantes no mar nesta semana

A Marinha italiana relatou o resgate de 2.922 imigrantes nos dias 17 e 18 de março e de 1.165 pessoas nos dias 19 e 20 de março.

O número total de imigrantes que chegam à costa italiana costuma subir quando se aproxima do verão no Hemisfério Norte, em que as temperaturas ficam mais altas e o mar se acalma, o que facilita a travessia do Mar Mediterrâneo a partir do Norte da África.

Porém, a agência de refugiados da Organização das Nações Unidas diz que o número acumulado até agora neste ano é 300% maior do que o do mesmo período de 2013. Em todo o ano passado, cerca de 43 mil imigrantes chegaram à Itália pelo mar.

A Itália reforçou a vigilância aérea e marítima da rota de imigração depois que 360 pessoas morreram no naufrágio de um barco na ilha de Lampedusa. Fonte: Associated Press.