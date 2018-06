Itália resgata 484 imigrantes no Mar Mediterrâneo e encontra sete mortos

ROMA - Equipes de resgate salvaram 484 imigrantes no Mar Mediterrâneo no sábado, 13, e encontraram corpos de sete homens que morreram na tentativa de desembarcar no continente europeu, informou a guarda costeira italiana.

Mais de 45 mil pessoas chegaram ao país com botes vindos do continente africano em 2017, aumento de mais de 40% frente ao observado no mesmo período de 2016, segundo a Organização Internacional da Migração. No período, 1.222 pessoas perderam a vida fazendo o trajeto.

Os imigrantes foram resgatados de quatro botes de boracha pela guarda costeira, pela Marinha da Itália, por grupos de apoio e por duas lanchas particulares. A guarda costeira não deu mais detalhes da operação.

A maior parte dos imigrantes encontrados vêm de países da África Subsaariana ou de Bangladesh e pagam para contrabandistas no Líbano organizarem suas viagens. / REUTERS