Itália: Sobe a 275 número de mortos em naufrágio

Marini detalhou que 43 corpos foram retirados do que restou do navio, enquanto um foi avistado boiando perto do local do naufrágio. A operação de resgate foi suspensa por causa da escuridão e deverá ser retomada amanhã.

Hoje foi o segundo dia desde o naufrágio que os mergulhadores conseguiram entrar no que restou do navio afundado. Até ontem, o mau tempo na região vinha atrapalhando os esforços da Guarda Costeira italiana.

Apenas 155 dos cerca de 500 imigrantes a bordo sobreviveram. Acredita-se que dezenas de corpos ainda estejam presos aos restos da embarcação, que repousam no leito do Mar Mediterrâneo, a 47 metros de profundidade. Fonte: Associated Press.