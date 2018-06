Itália: Suprema corte confirma condenação de Berlusconi A Suprema Corte da Itália confirmou nesta quinta-feira a condenação do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi a quatro anos de prisão por fraude tributária, mas ordenou que um tribunal de apelação revise a proibição de exercer função pública por cinco anos. Essa decisão provavelmente vai alimentar as divisões e ameaças de sobrevivência do frágil governo de coalizão da Itália.