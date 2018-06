Itália suspende buscas por desaparecidos do Costa Concordia

ILHA DE GIGLIO, ITÁLIA - O comissário extraordinário para a emergência do navio Costa Concórdia, Franco Gabrielli, informou nesta sexta-feira, 30, que as buscas por desaparecidos do naufrágio ocorrido no final de janeiro na costa italiana estão suspensas.

"As atividades de busca por desaparecidos estão por enquanto suspensas, mas não concluídas, à espera da identificação dos corpos encontrados em 22 de março", afirmou Gabrielli.

"Na próxima semana, provavelmente conheceremos a identidade dos corpos e poderemos, assim, nos concentrar nas buscas dos últimos dois desaparecidos", informou ele.

O balanço das vítimas do naufrágio ocorrido em 13 de janeiro é de 30 mortos e dois desaparecidos. Ainda não foram identificados dois alemães, dois norte-americanos, dois italianos e um indiano.

"É nosso compromisso moral e também dos socorristas que são homens extraordinários, devolver um corpo aos seus familiares", concluiu Gabrielli.

