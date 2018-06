Itália: Terremoto de magnitude 5,3 deixa um morto Um homem, de 84 anos, morreu de ataque cardíaco quando um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a província de Cosenza, na região da Calábria, ao sul da Itália, na manhã desta sexta-feira (no horário local). O tremor assustou a população e fez com que o hospital local fosse evacuado. Vários edifícios sofreram danos, inclusive do centro histórico, como informou a agência italiana de notícias "Ansa".