Itália veta biquínis em concurso de misses A nova diretoria da emissora italiana RAI anunciou que as concorrentes do concurso Miss Itália não aparecerão mais usando biquínis na competição. A mudança foi determinada pela recém-empossada presidente da empresa, Anna Maria Tarantola. As peças serão substituídas por maiôs inteiros inspirados nos concursos da década de 50.