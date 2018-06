Italiano é baleado por forças israelenses na Cisjordânia O italiano Patrick Corsi, de 30 anos, foi baleado por forças israelenses e está gravemente ferido após participar de uma marcha de apoio a palestinos na Cisjordânia nesta sexta-feira, afirmou Ahmad Bitawi, diretor do hospital Ramallah. Corsi foi atingido em uma manifestação pacífica no vilarejo de Kufr Qadom. De acordo com Bitawi, a condição de saúde do italiano é estável.