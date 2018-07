Italiano foragido há 30 anos é preso em Londres

Techegne estava na fila dos Correios, do outro lado da calçada, a 10 metros da sede da Scotland Yard, quando foi detido e levado em custódia por detetives da unidade de extradição. Segundo a polícia britânica, ele era procurado pela polícia italiana desde 1982 por ligação com um assalto a mão armada a uma locadora de veículos em Nápoles, ação na qual um jovem policial morreu.

As autoridades italianas solicitaram a extradição de Techegne no mês passado à Scotland Yard. A polícia de Nápoles disse que câmeras de vigilância tinham registrado visitas frequentes de Techegne aos Correios - isso precipitou a ação dos detetives, que temiam que ele estivesse à beira de deixar a capital britânica.

A polícia italiana disse que Techegne não é um membro da Camorra, como é conhecida a máfia napolitana, mas tem ligações com a Cosa Nostra por meio de sua família. Sua cunhada é Maria Licciardi, uma "Madrinha", nome dado aos chefes da máfia do sexo feminino. Licciardi, dizem os investigadores, administrou o clã Alleanza di Secondigliano, um dos mais poderosos entre as facções da Camorra. As informações são da Associated Press.