Italiano registra maior jardim vertical do mundo O arquiteto italiano Francesco Bollani conseguiu registrar no livro dos recordes a construção do maior jardim vertical do mundo. A obra reveste a fachada de um shopping center na cidade de Milão. O jardim cobre um total de 1.262,85 metros quadrados e superou a marca anterior conquistada pelo revestimento do museu CaixaForum, em Madri.