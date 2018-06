Italianos que trabalham na Líbia são sequestrados

Segundo a agência, o motorista que transportava os italianos relatou o incidente, dizendo que indivíduos armados e mascarados pararam o veículo e forçaram os estrangeiros a sair do carro, em uma estrada entre as cidades orientais de Derna e Tobruk, nesta sexta-feira.

Testemunhas disseram à agência que as vítimas trabalham para uma empresa que presta serviços para o Ministério da Comunicação da Líbia. O motivo do sequestro ainda não está claro. Fonte: Associated Press.