Italianos vão às urnas em eleições nacionais Os italianos, fartos com a austeridade fiscal, vão às urnas neste domingo em eleições onde o partido de centro esquerda é o favorito, enquanto a Europa segura a respiração à espera de sinais de nova instabilidade no país. Milhões de pessoas votarão pela primeira vez desde que o magnata bilionário Silvio Berlusconi foi derrubado em 2011 e substituído pelo ex-comissário europeu Mario Monti, durante uma onda de pânico no mercado financeiro.