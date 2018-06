Itamaraty diz estar preocupado O Itamaraty demonstrou "preocupação" com o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte ontem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores pediu que o governo de Pyongyang aceite as resoluções da ONU e contribua para garantir a paz na região. O Brasil é um dos poucos países a manter uma embaixada na Coreia do Norte, que conta com 23 representações estrangeiras. / LISANDRA PARAGUASSU