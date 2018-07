Itamaraty diz que pedido de Snowden não foi negado O Itamaraty confirmou nesta terça-feira que o Brasil recebeu, no dia anterior, por meio da embaixada do País em Moscou, pedido de asilo do norte-americano Edward Snowden. O governo brasileiro decidiu que não responderá o pedido, o que não significa, no entanto, que o pedido foi rejeitado.