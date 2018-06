Itamaraty pede diálogo e respeito à Constituição da Espanha em meio à tensão na Catalunha

O governo brasileiro se posicionou nesta quinta-feira, 12, a favor do diálogo e do respeito à Constituição da Espanha em meio à tensão provocada pela intenção da região da Catalunha de se tornar independente.

O pedido foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores em comunicado no qual diz que acompanha "com atenção os últimos acontecimentos na Espanha" e ressalta que a transição democrática no país foi um exemplo para a América Latina.

"Ao reiterar os laços de amizade e solidariedade que unem brasileiros e espanhóis, o governo (brasileiro) conclama ao diálogo, no marco da legislação desse país, ressaltando a importância do pleno respeito à Constituição espanhola e ao estado democrático de direito", informa a nota do Itamaraty.

A mensagem foi publicada nesta quinta-feira, quando a Espanha celebra o Dia da Festa Nacional, embora neste ano a comemoração tenha coincidido com a tensão entre a Catalunha e o governo central, em Madri, que é contra a separação da região. / EFE