Ivanka Trump, assim como Melania, também já foi acusada de plágio

"Buscando o mesmo sucesso que a Aquazzura obteve, mas sem investir no processo criativo, a defesa decidiu copiar os designs", diz o processo. A ação se refere ao modelo "Wild Thing", da Aquazzura, cujo desenho teria sido copiado no "Hettie" de Ivanka.

Também não é a primeira vez que a Aquazzura vê similaridades entre seus sapatos e os da filha do empresário. Pelo menos outros dois modelos da marca têm um design bastante parecido com os de Ivanka: o "Forever Marilyn" se parece com o "Teagin Pointy Toe Pump" de Trump, e o "Necila" seria uma cópia do "Belgravia", da Aquazzura.

A grife chegou a fazer uma enquete popular, com fotos dos modelos colocadas lado a lado, para evidenciar as semelhanças. A Aquazzura foi fundada em 2011 por Edgardo Osorio, que já trabalhou para Salvatore Ferragamo e Roberto Cavalli. / Dow Jones Newswires