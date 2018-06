Iyad Madani apoia ida de palestinos a ONU contra Israel

Em entrevista neste sábado, Madani disse ainda que a Organização para a Cooperação Islâmica apoia fortemente o presidente palestino, Mahmoud Abbas, no plano de pedir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para impor um prazo para a retirada israelense de terras palestinas.

Sobre a atuação do grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque e Síria, ele descreveu como "criminosos" e suas ações como "loucura". Madani disse que apoia os ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria e Iraque para desmantelar o grupo extremista. Fonte: Associated Press.