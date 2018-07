Já são 2 mortos e 100 feridos por terremoto na China

Equipes de resgate estavam levando tendas, mantas e roupas para as áreas atingidas. O Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) mediu a intensidade do tremor em 5,5 graus.

Em março do ano passado, um abalo de 5,8 graus em Yunnan matou 25 pessoas e destruiu centenas de casas. A área fica a cerca de 2.340 quilômetros ao sudoeste de Pequim, a capital do país. O terremoto mais destrutivo dos últimos anos na China atingiu a província de Sichuan em maio de 2008 e foi de 7,9 graus. Cerca de 90.000 pessoas morreram ou estão desaparecidas até hoje.

Rússia

O USGS também informou que um terremoto de magnitude de 6,1 graus atingiu a costa Oeste da Rússia por volta das 00h15 (horário de Brasília) deste domingo. O epicentro do temor foi a 268 quilômetros ao sul de Ilpyrskiy, na Costa Leste do país. Até as 10h54 deste domingo (horário de Brasília), não havia informações sobre vítimas ou danos associados a esse abalo. As informações são da Associated Press.