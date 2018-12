Jamal Khashoggi e outros jornalistas ganham prêmio de personalidade do ano da 'Time

A revista Time nomeou nesta terça-feira, 11, o jornalista saudita Jamal Khashoggi e outros jornalistas dos Estados Unidos, Filipinas e Mianmar para o prêmio Personalidade do Ano de 2018.

Com o título de "Guardiões na guerra contra a verdade", a revista homenageou o colunista do Washington Post, morto no consulado saudita em outubro; a equipe de um jornal de Maryland, o Capital Gazzette, que lutou para continuar com a publicação após um atentado que matou cinco jornalistas; Maria Ressa, uma jornalista filipina que fundou um site para denunciar esquadrões da morte no país e os dois repórteres da agência Reuters presos em Mianmar por noticiar os abusos contra a minoria rohingya, Wa Lone e Kyaw Soe Oo.