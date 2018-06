János Áder é nomeado presidente da Hungria pelo Parlamento

BUDAPESTE - O Parlamento da Hungria nomeou János Áder como presidente do país, um cargo em boa parte cerimonial na democracia parlamentar, nesta quarta-feira, 2.

Presidente da Hungria renuncia após comprovação de fraude em sua tese de doutorado

Áder é um aliado próximo do primeiro-ministro Viktor Orbán e já teve vários cargos de alto nível no governo do partido Fidesz desde o seu início, em 1989.

O novo presidente era líder da Câmara e renunciará ao mandato como membro do Parlamento Europeu para se mudar para a residência presidencial em Budapeste.

Ele assume o cargo depois que seu antecessor, Pál Schmitt, renunciou após perder o título de doutor em seguida a acusações de que parte significativa de sua tese de doutorado era composta por plágio.

As informações são da Dow Jones.