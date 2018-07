Japão admite que núcleo de reatores derreteram Relatório do governo japonês que será entregue à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) diz, pela primeira vez, que o combustível da usina nuclear de Fukushima pode ter derretido no núcleo de três reatores. Quase três meses após o terremoto e o tsunami de 11 de março terem resultado no pior acidente nuclear desde Chernobyl, Tóquio também prometeu reforçar os padrões e mecanismos de segurança para sua indústria nuclear.