Japão aguarda chegada de ciclone Krosa

TÓQUIO - O ciclone tropical Krosa se aproxima nesta quarta-feira, 14, da costa do Japão, onde as autoridades advertiram a população para o risco de fortes chuvas e rajadas de vento.

Por volta da 01h00 GMT (22h00, em Brasília), o ciclone se encontrava a menos de 300 km a sudeste da ilha de Tanegashima, ao sul das principais ilhas do arquipélago japonês, que devem ser atingidas nesta quinta-feira, 15.

As intensas chuvas previstas podem provocar inundações, fortes ondas e deslizamentos de terra, segundo especialistas da agência meteorológica nacional.

Por precaução, as companhias de transporte decidiram anular as conexões aéreas e ferroviárias de alta velocidade nesta quarta e quinta-feiras, exatamente quando termina o período de férias no País.

Eventos esportivos e shows também foram cancelados nos dois dias. AFP