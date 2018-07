Japão ajudará Vietnã a realizar reformas constitucionais

Tóquio convidará um grupo de pesquisadores do Vietnã a visitar o país, a partir do dia 1º de julho. A intenção é explicar aos vietnamitas como funciona o sistema constitucional do Japão. Também serão promovidos debates e discussões com especialistas japoneses.

Esta será a primeira vez em que o Japão ajuda um país comunista em suas reformas constitucionais. São cada vez maiores os pedidos para que o Vietnã promova as reformas, para atender às necessidades do país, que passa por rápido desenvolvimento econômico e social. As informações são da Dow Jones. (AE)